防炒房 公股銀盯五關鍵

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因應房市過熱及防杜投資客炒房，公股銀積極強化監控機制，現更積極針對五大條件建立有效監控機制，包含案件來源、投資客炒房行為、買賣契約價格偏高、借戶身分背景及資力異常、貸後資金流向及還本繳息來源。

公股銀主管分析，從貸放前徵審、貸放後監控都要持續觀察，並先從案件來源來防堵。

中古屋對大型房仲的來源較為可靠，預售屋交屋則以大型建商較為放心，並會確實審查交易文件的合理性或真實性，貸放後的資金流更是重中之重，要徹底控管對相關房貸的風險。

公股銀評估，未來房市將有合理的盤整與修正，也因此監控機制相當重要。像是受理購屋案件時，會審慎評估買房目的，若借款人無法提出合理說明或判斷屬投資行為時，就將以投資型購屋貸款條件辦理。

公股銀主要依央行各項管控規定辦理自然人購屋貸款外，並訂有承作利率下限，如特定地區第二戶購屋貸款成數為七成，不得有寬限期，利率2.35％起、購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款成數為四成，不得有寬限期，利率2.53％起。利率方面，各銀行也會依照借款人提供的建物用途是否屬自用及收入負債比率等考量，進行差異化訂價，且為有效防杜投資客及人頭戶申貸，也有相關作業規範。

公股銀對無地緣關係的個人授信申請案件，皆需進行合理性評估，且於撥款後每月定期檢視，並持續監控六個月，若經評估有異常往來情形者，除列入覆審加強管理外，若發現授信戶有重大風險，可能對銀行債權嚴重不利者，即依覆審規則擬具確保債權的因應措施。