陸對台祭新戰略 政經若脫鉤 台灣將失保護傘

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大陸近期對台灣經貿制裁

大陸祭出貿易壁壘調查並暗示明年可能中止ECFA後，外界認為，大陸對台戰略已從過去政經一體走向政經脫鉤，台灣因為缺乏政治協商管道，只能被迫訴諸WTO，一場兩岸新博弈正式拉開序幕。由於ECFA具有指標意義，過去大陸基於政治考量讓利台灣的情形，恐難再延續，此結果也將牽動台灣產業發展命脈。

2008年，前總統馬英九當選，在兩岸政經合一的氛圍下，雙方於2010年6月簽署海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），大陸一次給了台灣2千多項貿易讓利，讓急於走出金融海嘯的台灣企業，找到一條活路，2010年台灣出口大陸的貿易總額，也大幅年增逾4成。

出口大陸 疫情期間達高峰

2016年政黨輪替後，儘管陸方對台看法改變，對蔡政府也保持聽其言、觀其行的態度，但仍維持政經一體的對台政策。也因此，即使民進黨執政，在ECFA的加持下，兩岸的經貿往來依舊不斷成長，疫情期間更逆勢達到ECFA簽署以來的高峰。

今年4月12日，民進黨正式提名副總統賴清德為總統參選人，大陸商務部同時間宣布對台展開貿易壁壘調查，政治考量意味濃厚，也顯露陸方對台戰略改採政經脫鉤的跡象，企圖藉取消經濟讓利，達到政治目的。

也因此，10月9日調查截止日前，陸方又宣布延長3個月調查期限至2024年1月12日，時間剛好是總統大選前一天。外界直指，陸方就是要藉可能中止ECFA，影響台灣大選結果。

不可否認，大陸此舉已引起產業界的擔憂。三三會理事長林伯豐坦言，經濟上台灣依然相當依賴大陸市場，ECFA能否持續，關鍵在政策，不論誰執政，兩岸政策都應將台灣利益擺第一。

工商協進會理事長吳東亮認為，ECFA具有重要意義，如果不幸被中止，對兩岸都很可惜。商總理事長許舒博也說，如果兩岸關係因此出現斷絕，台灣的出口、產業鏈都將受到嚴重的衝擊和損失。

政府的一廂情願 衝擊經濟

相較於產業界的憂心，經濟部表示，去年我國早收出口到大陸金額為205億美元，占台對陸出口比重只有17％。不過，即使影響有限，經濟部仍未小覷ECFA對兩岸貿易的影響。

經濟部透露，這次是由我方世界貿易組織（WTO）代表團，收到WTO通知陸方遞交申請貿易壁壘調查。因此「願意以開放態度與中方在WTO架構下協商與處理」。此舉等於被迫跳過政治協商，直接訴諸WTO管道。

近幾年蔡政府拚命透過新南向政策，企圖降低大陸對台的經濟影響力，但台灣對大陸的貿易依存度，至今仍高達35％～40％，台灣要如何打贏這場兩岸的新博弈，恐怕不是民進黨政府可以一廂情願的事。