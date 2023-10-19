金流動向堪慮 金融業盼維持現狀

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大陸對台進行貿易壁壘調查，銀行業者表示，若大陸取消ECFA，對金融直接衝擊不大，但部分產業的兩岸貿易量勢必減少，銀行開立信用狀及押匯業務會受到間接影響，金融業者仍是期待兩岸維持現狀、關係和緩。

金管會統計，兩岸簽署ECFA之後，2014年銀行進出口外匯金額衝上801億美元，但2022年僅剩下311億美元左右，今年前八月只有156億美元，比去年同期衰退近28％，全年恐不到300億美元，甚至可能創下2009年之後的新低量。

同時，國銀對大陸曝險量，在五年內少了近新台幣8,100億元，保險業對大陸投資在三年內少近1,800億元，等於金融對陸曝險在三到五年內少近1兆元，曝險減少也代表來自大陸市場的收益減少。

其實金管會在ECFA早期收穫項目中，曾為台灣金融業者爭取在大陸申請合格境外機構投資者（QFII）的優惠，且大陸原本承諾對台資金融機構提供千億人民幣額度、展開人民幣合格境外機構投資者（RQFII）試點，但因台灣內部未能有共識，最後無疾而終。

此外，金管會也對陸資開放QDII額度5億美元，即可投資台灣資本市場，甚至考慮進一步開放大陸資金可來台投資基金、國際板債券，進一步擴大台灣資本市場動能，但這些開放最終亦未成真。

另外，前外資台灣區研究部主管陳鈞寧認為，若從兩岸的關係出發，國際機構法人最關心的是台海局勢是否穩定，亦即有沒有發生戰爭的風險，其次是半導體產業面臨去中化變革之後，產生了什麼樣的影響。換句話說，ECFA是在台海局勢穩定大框架底下的細項之一，不容易產生決定性影響，國際機構法人也不太可能因ECFA終止就大舉撤出台股。

陳鈞寧強調，從目前ECFA會不會終止來看，研判並非樹立結構性的貿易壁壘，比較可能是短期政治的手勢，因台灣將迎來總統大選。

ECFA早收清單中，工具機、紡織、石化與台股比較相關，投資人可以密切關注ECFA與兩岸關係變化，然外資早已將大陸因素納入投資組合的風險變因，因此，不必過分擔憂外資會因ECFA終止而遠離台股。