大陸學者建言 應恢復簽署ECFA時基礎和條件

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陸方中止ECFA的疑慮，隨著大陸對台灣發起貿易壁壘調查再度升溫。大陸學者認為，若要避免此一情況，台灣應恢復簽署ECFA時的基礎和條件，相信仍有機會繼續向前走。至於兩岸交流前景，學者指出，大陸仍非常歡迎台灣各領域赴陸交流。

廈門大學台灣研究中心研究員朱磊表示，2010年兩岸在「九二共識」基礎上簽署ECFA，有效促進台灣對大陸出口。按照原計畫，後面還要簽署五個後續協議，本來對台灣同胞產生的經濟利益，應遠比現在大得多，可惜台灣政治形勢變化使後續談判中斷，投資保護和促進協議、海關合作協定簽署並生效，兩岸服務貿易協定簽署未生效，兩岸貨物貿易協定和爭端解決機制協議則被擱置。

朱磊認為，儘管如此，多年來，大陸仍始終確實履行承諾，推動和保障ECFA已有簽訂成果的生效和實施。民進黨上台以來，不僅拋棄兩岸原有的「九二共識」談判基礎，也未採取確實措施解除對大陸歧視性貿易和投資限制，還不斷修改規則、設置障礙，對大陸相關產業和企業利益造成損害，同時也損害了台灣消費者的利益。

他認為，這不僅嚴重阻礙ECFA實施，也嚴重違背WTO的非歧視原則。因此，大陸商務部將結合對台貿易壁壘調查情況，依有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，是合情合理合規的。

中止ECFA是曾經辛苦參與設計、磋商和推動ECFA的兩岸研究人員不願看到的結果，在經濟上也因出口商品失去零關稅，不利於兩岸民眾與企業，更糟糕的是嚴重衝擊台灣經濟的信心和台灣企業預期。

但面對民進黨當局目前的大陸政策和立場，從維護兩岸經貿公平性和可持續性的角度出發，研究中止ECFA又是不得不正視的議題，否則也難以面對大陸民間對台方歧視性政策的不滿和質疑。他強調，如果台灣能夠恢復兩岸簽署ECFA時的基礎和條件，兩岸官方可以重新坐下來商談，相信ECFA仍有機會繼續向前走，為兩岸同胞特別是台灣同胞帶來更多更好的發展機遇。

對於兩岸交流的前景，天津南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡表示，雙方交流不至於中斷。從大陸方面來看，日前推出「支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」就可證明，大陸方面還是非常支持台灣相關人員到對岸交流。