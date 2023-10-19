陸貿易壁壘／紛提高大陸廠產能 產業界表憂心 機械業喊分散市場

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大陸對台展開貿易壁壘調查，台灣機械業計有100多項產品，恐無法再享ECFA零關稅優惠。工具機業憂心忡忡，規劃萬一陸方取消ECFA，將增加大陸廠生產。台灣機械工業公會理事長魏燦文也向業者喊話要分散市場，拓展印度及波蘭等新興市場。

大陸立案調查後，工具機在內的機械業，雖未列入調查範疇，但CNC車床等107項機械產品列入ECFA早收清單，一旦大陸撤銷零關稅優惠，台灣工具機業至少要繳9.7％進口關稅，加上大陸工具機廠開發出五軸機、泛用型控制器，日本勁敵也挾日圓兌美元匯率貶值的價格優勢，搶訂單，讓業者感到腹背受敵。

不過，魏燦文表示，目前大陸經濟狀況不佳，銷大陸機械設備已逐漸減少，依賴性降低，對台灣機械業的衝擊已經不像幾年前那麼大。

一位不願意具名的業者指出，大陸是全球最大工具機消費市場，疫情三年期間，台灣工具機業銷往大陸連年下降，前三季出口值降至5.07億美元，年減幅13.3％，出口比重從昔日超過30％降至25.6％，但仍勝過銷往美國的2.88億美元，大陸依舊是台灣工具機最大出口市場。

上銀表示，上銀大部分滾珠螺桿及線性滑軌等產品銷大陸零關稅，部分產品需課徵8％進口關稅，目前已擬妥陸方萬一大陸取消ECFA，將加重大陸蘇州廠生產比重因應。

台中精機、亞崴、程泰、東台、福裕及友嘉集團等在大陸設廠的工具機大廠，也備妥未來提高大陸廠產能，專攻大陸市場需求的腹案。

另外，台塑董事長林健男認為，取消ECFA對產業無形、心理層面的影響較大，尤其ECFA相當程度上代表著兩岸關係的進展、友好、態度，站在老百姓、安居樂業的立場，雙方都應該和氣的坐下來談。