陸貿易壁壘／台灣學者示警 台商海外衝擊 現在才開始爆發

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸啟動對台貿易壁壘調查，台灣學者指出，陸方宣布初步認定台灣違反WTO原則，「就已經是最後的結果！」從ECFA到RCEP，台商在海外市場面臨的重大衝擊，現在才要開始爆發。

中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，陸方宣布延長3個月是師出有名，國際慣例上，貿易壁壘調查都是原則6個月，必要時可延長到9個月，而且截止日前的任何時間，都可宣布調查結果，根本不必等到總統大選前一天，而陸方的答案十分明白：台灣違反WTO原則，ECFA可能因此中止。

另外，ECFA條文有寫到，單一方可以提出諮商要求，提出書面意見後有30天的諮商期間，若另一方不回覆或表態，該協議將在180天內失效，大陸一旦把調查結果用書面提交給台灣，ECFA就有可能走上自動失效的終局。

台經院研究員邱達生指出，ECFA當初協議成果就是「神蹟」，是陸方友善的讓利，但內容以石化、機械產業關稅優惠為限，只能算是早收清單，本來雙方應該繼續協商。民進黨執政至今，大陸擺出不和台灣協議，拖愈久台商愈恐慌。

邱達生也認為，台灣官方如今把ECFA推向WTO層級，因為兩岸接連表態申請加入CPTPP審議，台灣方面希望因此獲得CPTPP成員國的認同，以「台方說法」爭取到支持，這部份陸方勢必做出反擊，貿易壁壘調查非常不利於台方。

「從ECFA到RCEP，台商在海外市場面臨的重大衝擊，現在才要開始爆發」，中經院臺灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈說，RCEP現在已經不談降關稅，而是讓東協成員國可以採購大陸零件組合為成品，出口到也是RCEP參與國的日本，台灣不是RCEP，又因ECFA談判失利，已然利基全失。