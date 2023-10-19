美忙著以哈戰 中俄趁機突圍

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以色列與哈瑪斯衝突危害中東和平，也打破全球勢力的均衡現況，包括擴大消耗歐美資源，減輕俄羅斯因俄烏戰爭所承受壓力，給中國找到突破美國圍堵的新契機。

專家認為，以哈衝突對於跟美國關係不睦的國家有利。中國、俄羅斯和伊朗一直試圖破壞美國撐起的國際體系，趁其忙於中東事務之際謀取利益。

正投入芬蘭總統選舉的前總理史塔布（Alexander Stubb）指稱，世界秩序正在轉變，只要美國在地緣政治留下權力真空，別國即可趁虛而入。

美國重返中東，藉穿梭外交和軍事部署，展示自己是以國和主要阿拉伯國家密不可分的夥伴。雖然美國共和與民主兩黨對立嚴重，但支持目前政府的中東政策。

美國專注中東事務將讓俄國明顯得益。巴勒斯坦死亡人數不斷攀升，俄國藉此抨擊西方雙重標準，即譴責俄軍屠殺烏國平民，卻對以軍攻擊加薩輕輕帶過。俄國總統普丁希望把俄國塑造成反西方「新殖民主義」的全球運動領導者。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）認為，任何能轉移國際對烏克蘭關注的地緣衝突，都有利俄國。

巴黎戰略研究基金會中國問題專家博達安（Antoine Bondaz）表示，目前中東局勢對中國有利。因為中國試圖描繪美國為不穩定因素，自己則為和平代理人，向發展中國家展示其能取代美國地位。

對歐洲來說，中東戰火可能引發能源危機，並增加本土出現極端宗教份子引起的暴力攻擊，因此不斷把注意力從烏國轉到中東。法國國際關係研究所長戈馬爾（Thomas Gomart）則強調，任何在加薩或以國發生的戰亂，最終都會影響歐洲，從而削弱西方對烏國的軍事援助。