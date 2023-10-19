零售數據超預期 美債利率飆

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美國9月零售數據強過預期，聯準會（Fed）再次升息及利率長期維持高檔的機率大增，將2年期美債殖利率推向17年新高，10年期美債殖利率也徘徊在16年高點附近。但里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）指出，Fed仍有餘裕觀察數據後，再決定利率下一步怎麼走。

巴爾金17日在華盛頓房地產圓桌會議（Real Estate Roundtable）演說指出，「即便通膨的走勢還不夠明朗，但我看到經濟朝需求正常化邁進的步伐，比數據告訴你的要遠得多。」

Fed在9月例會暫停升息腳步，市場普遍預期11月例會繼續按兵不動。不少Fed官員近來相繼跳出來指稱，Fed的升息循環接近或已經觸頂。

但17日稍早出爐的美國9月零售額月增0.7％，比預期的0.3％多1倍有餘，足見美國經濟及消費者歷經Fed強力升息，依舊韌性十足。

美國人展現強勁消費力道，加上9月通膨高於預期，Fed可能在年底前恢復升息。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，Fed下月升息機率僅10％，但12月升息機率升至近四成（38.1％）。

美國公債殖利率也因零售額意外強勁而飆升，18日10年期美債殖利率飆至4.85％，逼近10月6日攀抵的16年高點4.89％。2年期美債殖利率升至5.21％，來到17年新高。

儘管Fed將繼續升息的揣測甚囂塵上，巴爾金周二的演說表示，「我們仍有時間觀察是否做得夠多，或是還須做更多努力。」

巴爾金也提到，長期借貸成本攀高，確實壓抑到需求，但是否影響到Fed於11月初的利率決策很難說。他指出：「長期利率走升，無疑會造成金融環境緊縮。但以（長期）利率為判斷依據的挑戰在於，它們走勢會變化。」

但巴爾金不忘警告，Fed決策仍會受到突發事件影響，例如近來中東地區的地緣政治衝突。