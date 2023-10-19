亞馬遜三大新舉 護電商王座

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亞馬遜今年股價走勢

全球電商競爭日漸激烈，亞馬遜為維持競爭力正積極提升效率，除了投資超過10億美元，與微軟簽下五年雲端軟體合約之外，也開始在歐美運用Rivian電動車送貨，並在美國特定倉庫試用全新機器人揀貨系統。

微軟18日開小高盤，上漲0.4％；亞馬遜則下跌1.5％，但今年迄今仍大漲逾50％。

外媒引述消息報導，亞馬遜和微軟簽下五年合約，以超過10億美元購買超過100萬套微軟365雲端軟體授權，預計自11月開始設定新系統。

亞馬遜目前使用本機安裝版Office軟體，未來改用微軟365雲端軟體後，可望透過線上協作與即時通訊提高生產力。

除提升內部辦公效率，亞馬遜也運用新科技加快出貨速度。先前為了在美國加快出貨速度，已在人口密集的大都會區周邊增設配貨中心，近年更積極在各地倉庫運用AI技術及機器人。

亞馬遜自家研發的全新機器人揀貨系統名叫「紅杉」（Sequoia），不僅能加快撿貨速度，也能提高工作安全、降低職災風險。亞馬遜機器人倉儲科技部門主管戈林（Davind Guerin）表示，紅杉系統能將一筆訂單從接單到完成出貨的時間縮短25％，並將庫存上架的時間縮短75％。

亞馬遜本周率先在休士頓倉庫套用紅杉系統，未來三到五年將陸續套用到其他地區倉庫。

以往亞馬遜倉庫雖有機器手臂幫忙揀貨，但許多時候員工還是得親自登上位於高處的貨架取貨，因此經常發生意外。亞馬遜將紅杉系統與去年推出的Sparrow機器手臂加以整合後，能利用機器自動將貨物送到倉儲員工身邊，降低職災風險。

另一方面，亞馬遜與Rivian的電動車合作計畫也開始在歐美上路，目前已有1萬多台Rivian電動車開始替亞馬遜送貨，將更多商品及地區納入當日到貨範圍。