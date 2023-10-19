買氣放緩 通用延後啟用電動皮卡廠

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美國車商通用（GM）17日宣布，位於底特律郊區的電動皮卡組裝廠啟用時間為2025年底，較原先計畫延後一年，並強調此一調整跟汽車工人罷工無關。外界認為，電動車銷售開始放緩才是延後啟用的主要原因。

底特律三大車商正跟美國汽車工人工會（UAW）進行勞資談判，但通用發言人強調延後啟用的決定，跟已持續至第五周的罷工行動無關。

通用表示，必須做好資本投資的管理，來配合電動車需求的速度。會利用延後啟用的空檔時間進行該廠的工程轉換，提高其啟用後的獲利能力。該廠負責組裝雪佛蘭Silverado和GMC Sierra兩款電動皮卡。

儘管各大車廠推出許多電動車款，和電動車巨擘特斯拉競爭，像通用計劃今年開始銷售二款雪佛蘭運動休旅車，但電動車市銷售增長速度卻出現放緩。

美國1到9月間電動車銷售量較去年同期年增51％，遠超整體車市同期的年增約14％，但跟去年前9個月電動車銷售較前年同期成長69％相比明顯放緩。

根據研究公司Cox Automotive資料，電動車平均每輛售價，已從1月的近5.9萬美元，下跌至9月的約4.8萬美元，主要是受特斯拉削價競爭等因素拖累。

去年電動車市熾熱，即使車商表示等候交貨時間變長，但民眾仍願意排隊訂購心儀已久的新車款。但現在就算車價下跌，部份電動車款庫存量仍繼續增加。

研究公司Motor Intelligence指9月份福特Mustang Mach-E電動休旅車供應量，要大約三個半月時間才能出清，是業界均值逾2倍。

福特原先預期目標是其電動車年產量在年底達60萬輛，但現在已修正至明年底才能達標。由於電動皮卡F-150銷售量下跌，外傳其正考慮針對生產該款電動皮卡的工廠，取消一個生產班次。