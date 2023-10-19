愛迪達全年財測二連升

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德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）第三季初步財報優於市場預期，並在三個月內第二度調高全年財測，原因在於Yeezy系列聯名鞋庫存持續消化與核心業務獲得改善。

受此消息激勵，愛迪達18日盤中股價大漲3.83％，每股報177.5歐元，今年迄今累計大漲近39％。

愛迪達17日公布初步財報顯示，該公司第三季營收年減6％至60億歐元，營業利益從去年同期的5.64億歐元降至4.09億歐元。該公司預定11月8日公布上季完整財報。

愛迪達表示：「上季表現再次受到Yeezy剩餘庫存消化的正面影響，我們的核心事業發展也優於預期」。

投資機構Baader Helvea分析師博斯（Volker Bosse）在報告中指出：「愛迪達第三季初步關鍵財報數據超越市場低標預期，但從該公司銷售額推估，消費者整體信心依然低迷。」

2022年10月，愛迪達宣布與美國饒舌天王肯爺（Kanye West）終止合作關係，原因是後者發表反猶太言論引發眾怒。愛迪達原本將雙方合作的Yeezy鞋款束之高閣，但後來改變心意開始出清相關產品。

愛迪達17日亦上修全年財測。該公司如今預估，Yeezy聯名鞋獲得大筆訂單可望令今年營業虧損縮減，從7月時預測的4.5億歐元降至1億歐元。全年營收估下滑1％～3％，優於先前預估的4％～6％跌幅。

愛迪達估計，Yeezy剩餘庫存的減記影響從4億歐元降至3億歐元，但戰略調整的一次性支出費用2億歐元則維持不變。

愛迪達先前遭逢營運困境並發布獲利預警，股價走勢也不妙。但在愛迪達執行長古登（Bjorn Gulden）今年初回到老東家重掌領導兵符後，該公司逐漸走出營運陰霾。