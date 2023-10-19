傳反對鎧俠、威騰合併 SK海力士否認

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外媒報導，間接持有日本鎧俠（Kioxia）股權的韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix），傳出反對鎧俠與美國威騰電子（WD）的快閃記憶體事業合併的消息，不過SK海力士對此予以否認。

威騰17日股價收低3.5％，報44.14美元，表現遜於希捷（Seagate）和NetApp等對手。18日早盤威騰股價止跌回穩，盤中上升0.1％，報44.2美元。今年迄今威騰股價累計大漲40％，該公司甫於10月5日觸及47.14美元的52周高點。

SK海力士的支持為合併案繼續進行的要件。據悉，SK海力士與日本軟銀集團（SoftBank）接洽，開發潛在合作的可能，作為鎧俠與威騰合併破局的備案。

鎧俠與威騰正努力向金融機構取得貸款，SK海力士不支持合併交易可能影響兩家公司與銀行協商。

依據合併提案，威騰將分拆記憶體晶片業務，並與鎧俠合併在即將創立的控股公司之下。經資本調整後，威騰的股東將握有控股公司50.1％的股權，鎧俠股東則持有其餘49.9％的股權。

新公司將在美國註冊，但總部將設在日本，目標是在那斯達克和東京證券交易所上市。鎧俠社長早（土反）伸夫（Nobuo Hayasaka）將成為合併公司的社長，新公司董事會絕大多數成員亦來自鎧俠。

SK海力士為全球第二大NAND Flash製造商，僅次於三星電子。鎧俠與威騰分別為第三和第四大業者，兩家公司合併後的市占率將超過SK海力士，成為足以和三星相匹敵的大型業者。

這起合併案將讓SK海力士淪為老三，屈居鎧俠與威騰之下。此外，SK海力士一直尋求在未來與鎧俠合作的可能性，故不樂見鎧俠與其他公司合併。