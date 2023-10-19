寬限期已過 碧桂園難逃違約

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碧桂園境外債務情況

大陸房企碧桂園債務危機持續，恐已面臨違約，一檔美元債的30天兌息寬限期於17日屆滿，涉資約1,538萬美元，有投資人於18日表示，至今仍未收到付息。碧桂園指出，由於大陸房地產市場深度調整，公司的銷售額持續承壓，預期無法如期履行所有境外債務款項的償付義務。

澎湃新聞報導，本次到期的「碧桂園6.15％ N20250917」於2019年9月18日上市，將於2025年9月17日到期，每年3月17日、9月17日付息。

該檔債券利率為6.15％，當前餘額為5億美元，此次應支付利息1,537.5萬美元，有30天的支付寬限期。

另外，碧桂園一檔應於9月27日支付的美元債券票息也未支付，金額約3,860萬美元，目前進入30天寬限期，10天後恐再面臨另一次違約。

碧桂園重申，如此前公告提及，公司預期無法如期履行所有境外債務款項的償付義務，希望透過尋求整體方案來解決目前面臨的困難，集團保持持續經營才可以最大程度恢復各方價值，並表示將在切實可行的情況下推進解決方案，並將適時與各界進行溝通，最大程度保障所有利害關係人的權益。

碧桂園稍早於10日宣布，尋求境外債務整體解決方案，其中指出，公司未支付某債務項下本金金額為4.7億港幣的到期款項。同日，建滔集團公告，碧桂園未能根據融資協議償還款項，貸款人向碧桂園發出法定要求償債書，要求償還若干到期應付款項。

面對持續嚴重的流動性困難，碧桂園持續在違約邊緣徘徊。近日傳出，碧桂園創辦人楊國強家族近向碧桂園提供3億美元無息借款，且楊國強同時尋求出售私人飛機，以償付債務。

路透引述持有碧桂園美元債的美國資產管理公司表示，已準備好承擔部份損失，該公司同時期望，碧桂園的債務重組過程將較恒大等公司具更高效率。

外媒報導，繼恒大之後，碧桂園成為大陸房企危機的焦點，由於公司涉及項目較恒大多出數倍，因此一旦面臨違約或重組，恐進一步衝擊大陸房地產行業。

據統計，碧桂園目前未償還境外票據達99億美元，總負債為1,870億美元，屬全球負債最重房企之一。初步統計，2023年和2024年碧桂園到期的境外債券約有7檔。