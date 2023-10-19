習普閉門會 普丁：談機密 富成效

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眾所矚目的「習普會」於18日上午在北京舉行，這是近10年內，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的第42度會晤。兩人會面的議題，除圍繞第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇外，中俄關係進展更受關注。習近平表示，兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，將不斷充實雙方合作的時代內涵。

普丁17日起展開訪問中國行程，並於18日偕代表團與習近平會晤，雙邊會談時長約一個半小時。隨後，習普兩人進行單獨談話的茶話會。俄羅斯衛星通訊社引述普丁會後表示，「我們面對面討論了一些非常機密的問題，這是談話中非常富有成效和內容豐富的部分。」中央電視台報導，習近平在會談中稱呼普丁為「尊敬的普丁總統，我的老朋友」，並表示自2013年至今的10年內，與普丁先後會晤42次，建立良好的工作關係和深厚友誼。兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙方並就巴以局勢交換意見。

ABC引述分析指出，普丁可能是本屆「一帶一路」論壇上最受矚目的外國嘉賓，他的出席，很大程度上將具有象徵意義，顯示一個團結一致，以替代美國全球領導地位的方案。

習近平指出，3月對俄羅斯進行的國是訪問共同為兩國關係發展定向領航，就一系列重大國際和地區問題深入交換意見，很高興看到兩國全力落實其與普丁達成的重要共識。

對於中俄貿易目標，俄羅斯衛星通訊社引述普丁指出，2023年中俄目標是實現貿易額2,000億美元，從一年前的今天開始計算，則已經達到2,000億元，預期年底將進一步會超越紀錄。

合作方面，中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，展開更高水準、更深層次的區域合作，希望中蒙俄天然氣管道專案儘早取得實質性進展，展開「萬里茶道」跨境旅遊合作，把中蒙俄經濟走廊打造成一條高品質聯通發展之路。