廣交會參展台商：Outdoor市場需求夯

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參與第134屆廣交會的台灣生火設備製造商–青城有限公司業務專員李昱萱受訪時指出，由於新冠疫情觸發「自我健康意識抬頭」，解封後民眾喜歡往郊外走，許多消費者養成參與戶外活動的習慣，近兩年適合露營使用的生火設備買氣明顯升溫。

李昱萱還指出，國外買家的業務重心與產品重心，也從B2B轉向提高B2C的百分比。

具有42年發展歷史的青城是台灣早期生產瓦斯烙鐵的企業之一，經過多年發展，成為集研發、ODM（原廠委託設計代工）、產銷為一體的生火產品製造商。公司多種產品獲得「台灣精品獎」及「國家優良設計獎」等獎項。

青城出口占營收比重約9成，早年從美國市場起步，逐步拓展到歐洲、澳洲、中南美洲等市場。但由於疫情、俄烏戰爭與能源危機打亂整個市場秩序，通膨期間經濟景氣不佳，與疫情期間的拉貨潮，使得各國市場目前仍處於消化庫存階段。

反觀露營活動從疫情期間一路紅到現在，如噴槍、瓦斯爐等露營產品的需求上升。李昱萱表示，青城有限公司原本既有的野露相關產品，也在疫後的展覽中收到明顯的市場詢問度。

李昱萱強調，青城重視產品品質認證，品質讓人有信任感、安全感、口碑佳，公司重視與客戶之間的長期信任合作關係，長期合作的客戶至少20年以上。在客戶支持下，雖遭遇疫情衝擊，客戶與青城仍在市場上一起屹立不搖。

台北市進出口公會共有十家會員企業，組團參加本屆廣交會，青城是其中之一。