王文濤見庫克 盼共用大陸市場紅利

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蘋果執行長庫克繼續在中國大陸的訪問行程，繼四川觀看手遊競賽後，庫克18日現身浙江，視察立訊精密位於嘉善縣的Apple Watch自動化產線。當日稍晚，庫克還在北京與商務部部長王文濤會面。

陸媒報導，王文濤向庫克表示，大陸將堅定推進高水準開放、持續擴大市場准入，致力於營造市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎包括蘋果公司在內的跨國公司共用大陸市場紅利，實現共贏發展。

庫克表示，蘋果公司珍視在大陸30年發展所取得成績，支持美中兩國政府加強溝通對話，維護和發展穩定雙邊經貿關係，為雙方企業務實合作創造良好環境。

另據界面新聞報導，庫克18日出現在立訊精密嘉善工廠，由立訊精密董事長王來春陪同參觀。庫克表示，之所以參觀這條Apple Watch產線，是因這裡實現較高程度自動化，蘋果很重視供應鏈生產效率，並相信自動化生產流程的可重複與可預測性，有助於大幅提升品質。報導指出，該產線自動化環節的占比超過60％，庫克還參觀Apple Watch包裝生產線的數位噴墨印刷等自動化設備。立訊精密還利用AI技術，讓機器比對成品照片來篩選出瑕疵品。

庫克表示，過去對於人力的需求很高，但現在能透過複雜的自動化產線與檢驗達成蘋果對品質的要求，全大陸蘋果供應鏈都正導入自動化提升效率。

環保是庫克另一個視察重點，如立訊有大規模屋頂太陽能設施供電、透過數位噴印技術取代傳統標籤促進環保、蘋果縮小包裝體積減少交通運輸次數或空運轉海運等方式減少排碳。庫克表示，公司從涉及上千個項目著手，以實現碳中和目標。

庫克還與果鏈員工進行交流，蘋果此前為供應鏈員工建立規模5,000萬美元基金，供應工人學習新技術與管理技能。庫克表示，這是蘋果與供應鏈的雙贏目標之一，除產品營收以外，環保和員工等社會責任也要雙贏。