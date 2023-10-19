美豬標示爭議 恐衝擊台美貿易談判

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台美21世紀貿易倡議首批協定於6月完成簽署，目前正在進行第二階段談判。外交部長吳釗燮18日坦言，最近碰上逆流，存有隱憂，尤其近日的美豬議題，恐會衝擊台灣與美國的協商。行政院經貿辦對此表示，仍以年底完成第二階段談判為目標。

吳釗燮18日赴立法院外交及國防委員會備質詢時表示，台美21世紀貿易倡議推動有隱憂，最近碰上美豬事件，台灣開放全世界各國符合標準農產品進到國內，代表台灣願意遵守自由貿易規則，卻因為特定廠商標示不清楚，把美豬形容是有食安問題產品，恐會對台美貿易造成衝擊。

涉外高層官員指出，明明是標示問題，卻被一直攻擊淪為食安議題，對台美談判多少有影響。惟應不至於不談或是不見面，只是會對年底是否能就第二階段三項議題完成簽署，埋下變數。

不過該官員也說，若談不完也不會是美豬單一因素，還包含美國想要把更多精力放在印太經濟架構（IPEF），來趕一下進度；還有第二階段議題本身就是深水區、難度很高；以及人力調配等，都將影響談判的期程。

另外，財政部長莊翠雲預計11月率團赴美參與APEC財長會議，針對台美租稅協定進展，莊翠雲18日表示，財政部一直在努力，美方行政部門、國會近一年的回應相對積極，雙方也有數次技術對話。

莊翠雲說，台美雙邊投資額相近，台灣對美投資額累計約285億美元，美國對台投資累計約266億美元，台商和美商都希望有租稅協定，雙方都認為非常急迫。