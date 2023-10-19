陸工業生產及消費復甦 Q4經濟增速看升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸經濟9月份持續復甦，工業生產數據及大眾消費需求環比，都有較明顯改善。固定資產投資方面，雖然房地產行業的需求恢復仍需時間，但大陸政府也仍有空間在年底之前，進一步提高中央債務槓桿，加大刺激基礎建設投資。

9月大陸製造業PMI為50.2，重回擴張區間，新訂單指數月比小幅上升至50.5，生產則是主要貢獻項，出口邊際超季節性改善貢獻，對應的是大陸9月出口金額年減6.2％，也較8月提升，其中消費電子相關產品出口顯著改善，鋼材等生產性產品出口也有所好轉。隨著全球去庫存週期接近尾聲，需求的回升有望在2024年繼續拉動大陸出口增長。

大陸服務及消費數據也持續回升，9月非製造業商務活動指數51.7，自4月以來首次月增率回升。「十一」長假期間，大陸國內遊客總出行8.26億人次，國內旅遊收入人民幣（下同）7,534億元，分別較2019年同期增長4.1％和1.5％，人均消費額創2020年以來新高。

大陸車市近期表現較佳，9月乘用車零售202萬輛，年增5％，相較於累計零售1,523萬輛的年增2％有所加速，主要受惠各地新一輪地方短時補貼、促消費政策的效果，同時近期各車廠密集推出新車型也拉動了需求。

通膨數據方面，9月CPI月比上漲0.2％，年比持平，主因為去年同期基數較高影響。核心CPI年增速則維持在與8月相同的0.8％，即使隨著暑假結束出遊減少導致服務價格季節性回落，核心CPI年增速仍保持穩定。隨著居民就業的持續改善及物價基期逐漸降低，2023年底大陸CPI年增速有望逐漸往較正常的1％水準靠近。

金融數據方面，9月新增社會融資額4.12兆元，年增5,638億元，存量社融增速為9.0％，與8月持平。社會融資優於市場預期的主因，是9月政府債券（新增9,949億元，年增4,416億元）特別是新增專項債處於釋放階段。

9月新增信貸2.31兆元，年減1,600億元，但其中的居民信貸（新增8,585億，年增2,082億元）明顯回暖，主要由居民中長貸（新增5,470億元，年增2,014億元）回暖帶動，反映中國下半年以來持續加碼地產放鬆政策、推動降低存量房貸利率，讓居民房貸提前還款的狀況有所緩解，這也將有助於居民消費支出的復甦動能。

近期市場也關注大陸地方政府化債方案的進展，新一輪的特殊再融資地方債進入密集發行期，主要涉及償債壓力較大的天津、貴州、雲南、陝西等超過十個省份，預計發行規模將達1.5兆元，規模將超越上一輪（2020年到2022年中）的化債規模1.2兆元。

隨著化債方案完成，將有效舒緩地方政府財政壓力，增加地方資金流動性，降低地方信用風險。

在持續推行地方政府化債的同時，大陸政府也還有空間提升中央的債務槓桿、加碼財政支出。若大陸政府能額外發行國債（例如2020年疫情期間，曾發行1兆元的特別國債，主要用於地方基礎設施建設和抗疫相關支出等），加大基礎建設投資，將有助於2023年第四季至2024年刺激經濟增長進一步提速。

中國經濟增速自7月以來重新開始回升，9月～10月的最新數據顯示，復甦的勢頭仍然較強，隨著8月下旬以來密集推出的各項經濟刺激政策效果在第四季逐漸顯現，可望推動中國經濟增速在第四季至明年持續回溫。