公股銀看龍潭 房貸政策不變

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公股銀看好房市區域

台積電確定放棄桃園龍潭擴廠計畫，公股銀主管評估，房市一向看好六都與新竹，桃園市則較看好桃園區、中壢區，原對龍潭房貸核給成數就相對較低，即使台積電撤出龍潭，相關房貸政策仍維持不變。

但公股銀研判先前看好台積電設廠而進場的房市投資客，勢必受到衝擊，除近幾年漲幅可能回吐，又少了買賣或承租市場，恐賠了夫人又折兵。

公股銀表示，考量房貸核給成數的重點，除借款人還款能力最優先外，接著就是要看房屋座落的位置。以北部來看，像是台北市全區看好；新北市則是較為看好改制直轄市前的10縣轄市，包含原板橋市、三重市、中和市、永和市、新莊市、新店市、土城市、蘆洲市、汐止市、樹林市；桃園市較看好改制前的桃園市、中壢市等，並未包括龍潭在內。

針對貸款人的條件上，公股銀表示，若申請房貸的屋主若是屬於高科技人才，尤其如台積電這種指標大廠的員工，考量公司的營運規模大、收益穩定，員工的工作及收入也相對穩定，即屬於所謂的「房貸優質客群」，無論這類客戶的房屋在哪裡，一般都可以談到比較優的房貸利率，及拿到較多的房貸成數。

公股銀指出，經過相關評估，這次台積電撤出龍潭三期，自住戶並不受影響，主要還是衝擊到已經進場的投資客，因原先房貸的成數就比較低，房貸利率相對較高，現在又可能面臨台積電不擴廠後，不論購屋或租屋市場原預期的潛力歸零，可說賠了夫人又折兵。且除了不利龍潭房價，鄰近的平鎮、觀音、湖口等，可能也會受到不同程度的影響。

根據房地產業者統計實價登錄資料，龍潭近三年房價上漲逾1成，隨台積電撤出後，有可能會出現修正近三年漲幅的情形。公股銀主管強調，若要跟進科技大廠買房，要先全面觀察，等待開始動工再尋求機會，以免成為幻影，但原先龍潭的房市供給量就偏低，即使投資客出場，預計賣壓仍不會太大，且龍潭房價仍偏低，預計還是有部分的首購自住買盤撐盤。