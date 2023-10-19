人民幣存款 今年蒸發525億元人民幣

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近一年銀行人民幣存款餘額

美元高利吸金力不減，加上大陸經濟前景不明，大眾減持人民幣。中央銀行18日發布9月銀行人民幣存款餘額持續探底，月減達78.81億元（以下均為人民幣）或5.24％，一舉跌破1,500億元大關，僅剩1,426.6億元。

人民幣存款已連14個月下滑，續創2013年11月以來、近十年多來最低水準，累計今年以來蒸發525.45億元，減幅達26.9％。

央行指出，9月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款月減75.49億元，減幅6.23％，降至1,135.26億元，亦創2013年11月以來新低，其中，法人戶已連16個月下降、個人戶連31個月減少；國際金融業務分行（OBU）同步月減3.32億元或1.13％，降至291.34億元。其中DBU餘額持續下滑，仍是因為法人戶支付三角貿易貨款因素所致，OBU餘額下降則是因法人戶資金調度需求，將人民幣定存解約轉為美元，也有部分法人戶匯到大陸支付貨款。

銀行主管認為，美元仍有強大利差吸金優勢，雖目前主流看法認為美國不會再升息，但高利率仍會維持一段時間，利差因素促使美元續強，短期內人民幣存款餘額預料持續探底。

國銀人民幣業務逐年衰退，去年底人民幣存款正式跌破2,000億元大關，在美元持續高利下，人民幣存款餘額已連續14月下降，9月降至1,426.6億元，今年以來已蒸發525.45億元，距離前低2013年10月的1,232.47億元也已不遠。

銀行主管表示，市場「逐利率而居」，個人戶投資理財大幅轉進美元，人民幣存款投資報酬相對不高，整體反轉趨勢仍未見反轉；法人戶近期支付三角貿易貨款，將人民幣存款轉兌為新台幣，也造成餘額大減。

觀察銀行各天期人民幣存款利率，競爭力確實不如美元，目前1個月、3個月、6個月、9個月、1年等天期最高利率各為3.05％、1.9％、3％、1.35％、2.5％，投資吸引力大不如前。