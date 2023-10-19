企業授信ESG檢核 台銀：應有官方標準

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基泰建設「基泰大直」建案造成鄰房倒塌、傾斜，立委18日在財委會質詢長期授信給基泰建設的台灣銀行，詢問基泰的授信案是否符合ESG檢核標準、有無依負面新聞調整授信利率？台銀董事長呂桔誠表示，對ESG標準的認定應有更明確的準則與指引，非由銀行單方面判斷。

基泰建設授信案大多由台銀承作，立委質詢是否有通過ESG檢核，台銀回覆，「過去這些重大違規新聞，都不算是負面報導」，因此不影響台銀對基泰的ESG評斷，更不影響ESG貸款能拿到的利率優惠。且呂桔誠強調，台銀承作基泰建設部分授信案時，還沒有開始實施「ESG檢核表」。

據了解，公股銀行去年陸續實施企業授信ESG檢核表，但每家都是自己訂定檢核表標準。台銀的ESG檢核表有四大重點，一是負面表列對象，例如將受資恐防制法制裁、外國政府或國際組織認定或追查的恐怖分子或團體、及爭議性產業（博弈、色情）不予承作；二是環境保護，例如氣候轉型和氣候實體風險的評估；三是社會責任，檢視該企業有無違反勞動法令、公平交易、性平與職安等，及有無參與社區關懷、社會公益等；四是公司治理，包括公司或其負責人是否有違反公司治理遭裁罰或起訴紀錄。

台銀去年依據自家ESG檢核表審查的企金授信案件共計1萬2,559件，其中因不符ESG檢核而未核准的案件僅33件，在社會面和公司治理面不被核准的僅七件。