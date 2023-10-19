玉山銀行攜台中榮總 共創醫療永續生態圈

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玉山長期深耕醫療產業，提供醫療院所整合性金融及科技創新服務，更進一步於10月13日與台中榮民總醫院正式簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），玉山銀行將協助台中榮總推動永續經營及規劃未來永續策略，結合雙方優勢共同提升社會共融及環境永續目標。

玉山銀行董事長黃男州表示，這次與台中榮總共同簽署合作備忘錄，除擔任永續諮詢顧問，也分享玉山自身ESG經驗、國際永續評鑑重點及原則、醫療產業永續趨勢以及相對優秀表現醫院的永續作為。

玉山銀也將協助臺中榮總共同梳理需求並結合「玉山永續轉型平台」串聯顧問團隊，規劃院方執行溫室氣體盤查及編撰永續報告書所需要的資源，未來也將持續協助結合跨界夥伴共同發揮正向影響力。

台中榮總院長陳適安指出，台中榮總非常重視永續發展，期待與玉山建立長期合作夥伴關係。這次特別聘請玉山擔任本院永續發展委員會院外委員，協助提供專業建議，期望透過雙方合作，協助台中榮總推動永續經營，及其他金融專業領域的諮詢式服務，台中榮總也將提供中部在地玉山主管、員工優質健康檢查服務及健康管理建議。

截至目前玉山已服務20多家指標型醫院，類型涵蓋大型醫學中心、區域醫院、地區醫院，包含員工薪資轉帳、經管國庫機關專戶存款、全民健保代收代付業務款項、e化創新及永續諮詢服務等。

這次與台中榮總跨業聯手，創金融業與醫療產業攜手推動永續發展的嶄新模式，體現金融業和醫學中心致力於推動臺灣永續發展方面的共同責任和長期影響力。未來玉山將秉持成為世界一等企業公民的願景，並攜手志同道合的夥伴，共同實踐2050淨零排放的目標。