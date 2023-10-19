台灣金融業首例 中信銀奪Global Finance世界級肯定

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中國信託銀行獲國際知名財經媒體《Global Finance》頒發「全球最佳個人金融數位銀行」及「全球最佳安全控管與防偽冒管理」，創這個獎項設立以來，台灣金融業者首度得獎的紀錄。

主辦單位表示，中信銀行提供客戶最佳數位解決方案，有效提供即時的金融產品與服務，得以自超過70家金融機構中脫穎而出。中信銀行同時也奪得「亞太最佳個人金融數位銀行」、「亞太最佳支付體驗」、「亞太最佳安全控管與防偽冒管理」等10項大獎，為台灣金融業最大贏家。

第24屆「World’s Best Digital Bank Awards」分為兩階段評選，第一階段中信銀共囊括3項亞太等級及5項台灣等級獎項，第二階段一路過關斬將抱回世界級榮耀。

中信銀總經理楊銘祥感謝各界認可並指出，中信銀致力為客戶及台灣金融業打造創新金融服務體驗，積極耕耘數位轉型，實踐「Digital End-to-End」及「Banking Everywhere」兩大願景，藉由跨域聯手策略，從日常生活拓展金融場景，打造出無時不在、無所不在且最有溫度的金融服務。

《Global Finance》說明，中信銀得以打敗眾多敵手，主要由於中信銀透過社群媒體行銷、結合遊戲元素及針對尚未擁有中信銀帳戶的用戶推出數位會員計畫，證明中信銀洞悉市場，結合數位發展趨勢的行銷策略奏效。

中信銀數位會員已突破700萬人註冊，《Global Finance》特別提及，中信銀行展現強健數位力，在艱困環境下依然提供客戶優質的數位金融解決方案，創新突破為金融機構推動數位轉型成效的表率。

另中信銀偽冒即時偵測系統「中信神盾機器人」，今年以來攔阻支付產品偽冒詐騙交易突破5億元，連霸「全球最佳安全控管與防偽冒管理」、「亞太最佳安全控管與防偽冒管理」及「台灣最佳安全控管與防偽冒管理」，更透過異業結盟，串連完整的數位金融生態圈，及一站式支付旅程體驗，勇奪「亞太最佳支付體驗」與「台灣最佳支付體驗」。