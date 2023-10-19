國壽高齡保障 守護人生下半場

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據衛福部統計，平均每4分19秒就有一個人罹癌，每分鐘有8.7人次接受住院手術、19.7人次接受門診手術，特別是在65歲以上，平均每10人就有6人在過去一年曾接受過住院手術，比例更是各年齡層中最高。

國泰人壽表示，台灣將在2025年邁入超高齡社會，面臨銀髮海嘯逐漸來襲，如何在人生下半場擁有健康生活和豐足退休，早已是刻不容緩的課題；隨著年齡增長，身體機能的衰退，面臨的健康風險也增加，高齡保障選購內容，更應將相關保障從簡配，升等到標配，甚至全配。

適逢重陽佳節，在敬老尊賢之餘，國泰人壽提醒，關注長者保障，推薦心心樂齡專案全方位保障專案「樂心安住院醫療定期保險（外溢型）」及「樂順心手術醫療定期健康保險（外溢型）」，兩商品各項醫療保險金給付最高可達保險金額的1,200倍。

以65歲女性，投保日額1,000元、保障20年期之樂心安住院醫療定期保險（外溢型）年繳1萬5,190元（含自動轉帳1％折減＋與首年度「FitBack健康吧」探索家外溢折減1％），及樂順心手術醫療定期健康保險（外溢型）年繳1萬5,850元（含自動轉帳1％折減），平均用每天不到百元，可有百萬的醫療帳戶額度。

國泰人壽指出，心心樂齡保障專案有兩大保障，一是執行門診手術醫療提供門診手術理賠、並享有高達163項的特定處置保障、不小心跌倒有骨折保障，針對常見人工水晶體植入術等8項醫材也可以獲得補助，高齡常見的醫療行為，都涵蓋在保障範圍內。

二是當次若為住院治療，就會啟動住院日額和住院關懷金，如果不幸住到加護病房或燒燙傷病房也有給付，住院中有執行手術，還能領到住院手術保險金，保戶可放心醫療。

國泰人壽強調，若每年都平安健康，沒有申請各項醫療保險金，還可有未住院無理賠回饋保險金，越健康領越多。身故時也有一筆身故金，可以留愛給家人，讓退休人生後的下半場更安心，也更有保障。