陳俊聖：將再孵反景氣小金雞

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全球PC產業似觸底回彈，品牌廠宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖亦指出，已見季節性需求浮現，而宏碁在產業低潮時，靠著多家IPO老虎的多重事業引擎撐過壓力測試，接下來將持續孵化更多的「反景氣」小金雞，同時繼續推動宏碁從硬科技的理性品牌轉向感性品牌。

陳俊聖於日前集團閉門法說會後受訪表示，目前產業通路庫存已完全正常化、回到六～八周水位，下半年季節性需求亦見回溫，從宏碁第三季營收動能彈升來到今年高峰，及近日美國亞馬遜會員日銷售期，宏碁筆電及桌機產品皆交出銷售佳績均可見升溫跡象。

展望後市，陳俊聖認為景氣變化難測，仍然需審慎保守，結論是要維持營運韌性，這也是宏碁在這幾年PC產業隨全球疫情起落之際，持續推動至少七家子公司、新事業IPO，現在亦繼續進行中，靠著這些小老虎帶來的多重事業引擎，宏碁成功挺過PC產業低谷時的壓力測試、維持營運動能。

陳俊聖並表示，宏碁在其中已孵化了三家「反景氣」的子公司，整體景氣差時，生意反能逆勢成長，如提供3C產品維修服務的海柏特、提供人力外包服務的智聯服務，和聚焦電競、遊戲市場的宏碁遊戲等。接下來宏碁也希望找出、並孵化更多的反景氣小金雞，為其強化多重事業引擎動能。

針對備受關注的AI PC，陳俊聖認為，對使用行為最大的變化是「從搜尋（search）變成發問（ask）」，目前大多的PC功能裡都已多少有導入AI應用，但他認為，生成式AI對PC最重要的影響，在於只要透過「發問」，就能直結生成出使用者所需的結果，這也是他認為最恰當的AI PC定義。但他也說，AI PC不會一夕發生，會是一個漸進式的過程，現在已經開始逐漸推進。

此外，為更有彈性、以因地適宜的產品線來符合不同市場的需求，陳俊聖表示，宏碁對於供應商會有不同的要求和選擇組合，並持續進行動態調整，而不會僅以單一規格的產品推往每個市場，因此針對某些關鍵零組件，宏碁會堅持自行採購或設計，有些則交由供應商採購，以確保整個供應鏈具足夠的彈性。