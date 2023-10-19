台達鎖定儲能商機 營運點火

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台達電（2308）因應企業面對碳稅／碳費、綠能不足衍生的能源基建、管理相關商機，端出台達DeltaGrid一系列低碳解決方案、並推出最新電網級儲能系統Magic Cube，鎖定明年起加速發酵的需求，期儲能業務繼於今年有倍增的表現後，續有成長動能挹助。

雖目前儲能相關業務在台達整體營收比重仍小，加上過去基期低，台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中預期，今年度有機會以三位數的年增力道較去年成長。後續隨歐盟碳邊稅、RE100等國際倡議影響擴大，各產業亦須加快綠色轉型步調，可望為其儲能及能源管理等相關業務帶來相當的成長動能。

Energy Taiwan 2023台灣國際智慧能源週展會開跑，台達以能源永續AlwaysOn為主軸，針對企業能源基礎建置、管理，與執行碳盤查等痛點，推出包括DeltaGrid能源管理系統、DeltaGrid CEM碳排管理系統、DeltaGrid O&M數位化運維服務平台，與電網級儲能系統Magic Cube。

其中，DeltaGrid CEM碳排管理系統能在符合ISO 14064-1及ISO 14067之規範下，協助管理者落實碳盤查與品碳足跡之碳排追蹤報表，協助企業透過其結合AI和機器學習之應用，找出節能的機會點，並設定年度／季度／月度的碳排目標與減碳策略。台達初步將鎖定大型企業與國際級大廠之供應鏈，並預期明年起來自產業界需求將加速浮現。

另針對中大型工商業儲能應用及電網級應用設計的Magic Cube，以10呎貨櫃基礎，除將儲能單位容量擴大至高達1.4MWh，配置了電網控制器能提供控制通訊雙備援外，更內建十多項環境感測器及消防水霧系統以提升安全性，預計明年第一季取得相關認證後，就將鎖定企業儲能市場推廣，並於明年下半年陸續出貨。