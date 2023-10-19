家用寬頻滿意度調查 中華電蟬聯第一

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東方線上「2023年消費者網路使用行為與品質滿意度調查」出爐，中華電信HiNet光世代再度榮獲多項品質No.1殊榮，尤其高網速用戶（網速大於101M）的網路使用滿意度與品牌形象評比脫穎而出，「網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、障礙解決速度、整體滿意度、最信賴品牌、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率」等指標，皆領先同業獲得No.1。

HiNet光世代同時榮獲東方線上「最佳網路體驗品牌」指標第一，調查報告顯示超過六成五的高網速用戶對「雙向對稱頻寬」有高度興趣，尤其重視「玩線上遊戲、看影片、開直播、檔案上傳／下載速度、線上學習、居家上班」等網路品質體驗，超過3成有申裝可擴大網路訊號範圍、穩定網路品質的Mesh Wi-Fi設備，高網速用戶安裝比例更高達近4成。其中，HiNet光世代用戶對於Wi-Fi全屋通訊號穩定度與整體滿意度評價最高，滿意度為所有業者之冠。

無縫上網體驗成為家用網路品質關鍵，中華電信表示，將持續精進，現有Wi-Fi 6無線頻段將擴展至6GHz頻段，大幅提升資料傳輸速度，未來將提供用戶Wi-Fi 6E規格，更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的高速雙向固網寬頻服務。

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