光寶推液冷技術 攻綠色資料中心商機

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AI風潮帶起儀器冷卻商機，光寶科技在美國全球雲端運算盛會OCP中，發表新品牌「COOLITE」創新液冷解決方案。未來光寶液冷方案將由COOLITE向全球發布。光寶表示，透過開創性的雲端運算電源方案，將提升資料中心電源系統效率、性能，並強化可持續性，以達到綠色資料中心節能減碳的目標。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶於雲端運算領域持續推進次世代電源管理方案，以厚積薄發的軟硬體整合能力，致力於與客戶、供應鏈打造營運與永續兼容的綠色資料中心。本次於OCP峰會展出的COOLITE液冷與電源解決方案，整合了機構、電源、散熱與軟體的技術，展現了光寶於雲端運算電源解決方案的自主設計能力。未來光寶也將聚焦持續擴大研發投資在高成長的核心領域，挹注中長期成長動能。

光寶指出，將採用冷板直接散熱與浸沒式技術，讓伺服器與零組件浸泡在特殊的冷卻液中，這些方案解決了傳統氣冷散熱的使用侷限，有效提高散熱效率，使資料中心能輕鬆處理高性能工作的負載，同時降低能源與碳足跡的消耗，協助實現綠色資料中心實現永續運作的目標。

光寶同時在OCP中展示符合OrV3標準的最新電源系統與解決方案，包括97.5％的高電源轉換效率表現，滿足新一代資料中心的應用。OrV3產品平台包括智能的電源管理系統，具備即時監控的功能，協助優化資料中心電力使用並確保可靠性。此外，高效率的鋰電備份電源提供了強韌的電源備份系統，輔以智能電源管理軟體，將能源消耗模式可視化，並協助提供決策建議。

光寶強調，透過在機構設計、電源解決系統方案、熱管理技術，以及最新的液冷系統，將能提供客戶在資料中心應用中快速完成部署，實現綠色資料中心的目標。