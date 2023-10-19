美升級晶片禁令 台系PCB廠估影響小

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美對中擴大出口晶片禁令，台系PCB板廠、載板廠及銅箔基板（CCL）廠，終端客戶主要都以歐美CSP廠為主，業界人士估算，此事對年營收的影響程度，應在個位數以內。

受到輝達晶片禁令消息衝擊，市場先前點名的AI PCB概念股包括台光電、金像電、欣興、臻鼎、高技、聯茂、台燿、博智等，18日股價集體跳水，高技及台燿雙雙被打入跌停板，聯茂也重挫逾8％。

PCB及CCL廠商認為，目前美國新規定才剛公布，客戶仍在釐清影響程度，以PCB及CCL廠而言，終端客戶究竟有多少是中系CSP廠，有多少業績是出給非中系CSP，尚有待確認。

惟以伺服器ODM及OEM廠的角度來看，因為陸系品牌伺服器廠商如聯想、華為及浪潮等，多為陸系供應商，台灣伺服器代工廠的客戶，則以美系品牌與CSP業者為主，陸系伺服器品牌少。

且輝達AI GPU模組和基板單價，比伺服器整機或機櫃低很多，因此，輝達AI GPU模組和基板相關營收，占相關供應鏈的整體營收比重低、影響也相對有限。

AI伺服器仍處在快速發展期，而PCB廠主要的伺服器業務是通用型伺服器，整體而言，業界人士粗估，此事影響程度占PCB及CCL廠營收的比重，應在個位數以內。

ABF載板廠的部分，由於載板需求尚未明顯復甦，市場預期，載板廠第四季營收復甦動能仍溫吞，靜待2024年需求回溫，帶動成長動能。

從需求面來看，消費性需求復甦仍緩慢，Intel Eagle stream 新平台放量力道亦不明顯，預期第三季多數需求已觸底，第四季部分需求微幅回升，2024年則等待AI等高階需求釋單給台系廠。

業界人士分析，ABF供需結構可能須待2024年上半年後，方有機會改善，目前整體供需仍偏弱，雖AI需求長期趨勢呈現成長，惟除既有ASIC客戶外，多數廠家AI伺服器晶片占比，仍相對有限。