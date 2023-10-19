台泥新能源有成 儲能櫃亮相

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台泥布局新能源產業鏈

台泥積極低碳轉型新能源事業逐漸開花結果，18日在台灣國際智慧能源週首次公開全球第一個結合低碳建材與新能源，且獲得專利的「超高性能混凝土（UHPC）儲能櫃─EnergyArk」。台泥董事長張安平也宣布，台泥高雄三元超級電池工廠產能已達到7成，預計最快年底可以全產全銷。

台泥指出，UHPC儲能櫃EnergyArk依據室內外不同場域需要，分成40、60、1000等不同電池容量的產品，也可搭配充電樁，成為充儲一體的低碳充電站。

張安平強調，綠能不可能沒有儲能，儲能不能沒有安全，台泥把關是最重要安全環節，目前不僅跑國內認證，亦送樣國際客戶進行認證中，客戶所反饋採用意向很高，由於全球各國對於儲能安全性極重視，除了消防、能源單位以外，還需經過建築安全認證，故需一些時間布局。

台泥指出，EnergyArk已得到中科院建築物內部防火牆等級國家標準認證、並與消防署聯合實驗測試成功，確認防火滅火功能。

張安平表示，客戶端對UHPC儲能櫃採用意願很高，未來將拓展海外市場，可望於明年第一季歐洲、美國有好成果展現。

台泥指出，投入約兩年時間進行UHPC儲能櫃開發，目前團隊不大，僅一個廠進行生產，故初期成品以自用為主，未來可能會再增加UHPC產線，將市場拓展至海外地區，並與當地業者就地合作組裝生產。

至於高雄小港電池廠進度，張安平指出，該電池廠製程工序複雜程度不輸半導體，而所有製程技術規劃全部自行研發，目前以三分之一產能生產中，已發貨給客戶，希望今年10月產量可達7成，年底全產全銷。

張安平指出，高雄三元超級電池工廠目前出貨先供給高階電動工具、無人機、電動重機等三種產業的客戶。