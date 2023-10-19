台泥國際籌資260億達陣 創3大紀錄

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台泥轉型綠能獲國際投資人認同，18日宣布已完成共新台幣260億元的國際籌資案，包括3.847億美元海外存託憑證（GDR），及4.2億美元綠色海外無擔保可轉換公司債（Green ECB）的同步發行。

台泥表示，時值以巴戰爭、國際政經局勢動盪時刻，能與此交易的獨家全球協調人花旗，及另兩家承銷商瑞銀及星展依舊緊密合作完成此次指標性的發行，實屬不易。

台泥指出，此次國際籌資寫下三項新紀錄；一、本籌資案是過去二年來，亞洲成功發行規模最大的海外存託憑證及可轉換公司債雙籌資案。

二、這也是台灣第一次成功發行獲國際機構Sustainalytics認證的綠色海外可轉債。

三、本籌資案是亞洲近年來獲長線（Long Only）基金及ESG投資機構，認購比率超過兩位數的少數個案。

台泥董事長張安平指出，在全球充滿不確定性的此刻，企業堅持信念，邁開穩健步伐更顯重要，短期的波動不會改變台泥在低碳轉型之路上，隨時維持穩健財務結構的原則，台泥對國際金融環境的變化也已經做好準備。

市場認為，目前全球市場動盪、恐慌指數驟昇，能讓投資人有信心的企業發行標的不多，能在這時間點贏得投資人信心，更具指標性。可以說台泥減碳增綠的投入，吸引了國際投資者的關注，因此在此次海外存託憑證及綠色海外無擔保可轉換公司債發行中，獲得熱烈認購需求，尤其是長線基金與ESG投資者的參與。

隨著全球資本市場對永續投資越發重視，將資金用於對環境友善的減碳及綠色產業的綠色可轉債比例將愈來愈高，歐洲的基金更為綠色ECB主要投資人。

台泥指出，此次交易有助於增強台泥在國際資本市場的能見度，優化股東組成，並強化公司資產負債表。