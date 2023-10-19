工具機公會領軍 加速碳盤查

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淨零減排、ESG當道，台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳18日指出，協易機械等會員廠商以大帶小，建立產業鏈減碳，工具機公會希望在一年內完成工具機產業類別規則（PCR），協助工具機及零組件業者訂出碳足跡係數，加速完成產業碳盤查。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳18日首日主持會員大會，他在致詞中表示，目前景氣很寒冷，感謝經濟部相關部會為產業擘畫疫後振興方案，提供數位化與低碳化升級轉型計畫資源，也採納公會建言，協助國內業者穩定工業電價等議題。

陳伯佳表示，工具機公會今年新增加E、S及G等三個委員會，由名譽理事長嚴瑞雄帶領業者提升產業附加價值率，加上產業白皮書可有依歸，重點還是如何落實，包括產業規範落地、同規共軌，希望在台灣建立品質驗證中心，把關品質可靠度。

陳伯佳指出，面對歐美各國即將啟動課徵碳稅，工具機公會鼓勵會員廠商從環保節能做起，透過增加使用綠電、減少生產製程碳排量等方式，持續降低對環境影響。工具機公會預計一年內，完成工具機「產品類別規則」，透過標準化制定程序，完成產品類別規則文件，協助產業訂出碳足跡係數，加速廠商完成碳盤查。

陳伯佳表示，工具機公會技術委員會推動產業規範迄今，國內超過200家業者響應，產出多項設計規範與品質規範並開始於業界應用，後續將鎖定綠色工具機技術、智慧零組件、國產關鍵零組件應用等課題。

陳伯佳也宣布，工具機公會明年3月將第一次在在台北南港展覽館主辦台灣國際工具機展（TMTS 2024），會以數位轉型及綠色轉型為主軸，結合數據分析及雲端計算、資源再利用及區塊鏈技術等十大元素，串連完整工具機產業生態系，形塑工具機永續新未來。