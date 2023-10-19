裕日車Kicks e-Power上市 Q4營收催油門

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年底前小休旅車熱戰掀最後一波高潮，裕日車18日宣布，日產（NISSAN）進口油電車Kicks e-Power上市。由於Kicks e-Power在啟動線上預售後，兩周時間接單已逾250張，隨著新車開始交付，加上新款國產車X-Trail輕油電訂單續熱，樂觀推升裕日車第四季整體營運。

在X-Trail輕油電9月中開始交車貢獻下，裕日車9月營收應聲跳增至28.41億元，改寫近20個月新高，法人看好，Kicks e-Power開始交車後，除將推升10月銷量，營收也將維持高水位，第四季單月營收可望重返30億元之上。

配合Kicks e-Power正式上市，裕日車也宣布加碼祭出總價值10萬元的六項購車禮，裕日車看好，上市後接單動能將更進一步成長，Kicks e-Power今年度配額700輛將很快賣光。

裕日車表示，X-Trail輕油電目前在部分車型仍持續有零件供不應求的問題，雖然上市後接單持續增加，但10月領牌交車數字無法較9月擴大，單月約僅穩定維持在1,000輛，年底前估共可交車逾5,000輛。

所幸全新Kicks e-Power從10月開始交車，為業績增添動能，裕日車內部推估，10月整體新車領牌將可較9月的2,251輛出現兩位數成長，也將突破3月的2,303輛，創今年單月領牌高峰。

面對今年小型休旅車市場熱戰，尤其下半年後，接連有中華MG的ZS，和泰車的Yaris Cross等兩大重要車款上市，裕日車認為，Kicks e-Power為「不用充電的電動車」，無須外接充電就可以100％電能驅動車輛，油耗表現每公升達22公里，可滿足車主對節能的需求。

隨著ZS目前月銷優於原先預期的500輛，Yaris Cross累計訂單也已逾3,500張、進度同樣優於預期，在Kicks e-Power正式上市後，預料也將再掀今年小休旅熱戰的最後一波高潮。