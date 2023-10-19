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陸粗鋼外溢 亞洲鋼價受衝擊

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大陸鋼廠即使第四季起啟動限產，但業界預估今年大陸的粗鋼產量仍將超過去年水準，達到10.27億噸，年增1.58％，多出的產量在大陸內需不如預期的情況下，幾乎都是往外傾銷，例如大陸前九月鋼材出口量6,753萬噸，與去年全年出口量6,746萬噸相當，衝擊亞洲區域鋼價。

大陸官方7月釋出今年鋼鐵產能不得超過2021及2022年水準的「平控」政策，不過截至第三季結束都未能落實，直到進入第四季後，才有明顯降低產能的作為，只不過可能為時已晚。

大陸前九月粗鋼產量已達7.99億噸、年增2.67％，按照平控政策，全年大陸粗鋼產量不得超過去年的10.11億噸，但10月上旬重點鋼企的粗鋼平均日產208.30萬噸，仍較上一旬增加0.81％，推估全國粗鋼日產達271.11萬噸、月增0.72％。

鋼鐵業者分析，去年大陸粗鋼產量10.11億噸，但今年前九月已產7.99億噸，除非第四季能壓低在2.12億噸以下，否則全年平控目標達陣的難度頗高。業界推估，全年大陸粗鋼產量會落在10.27億噸，年增1.58％、約1,600萬噸。

業界人士分析，儘管大陸經濟狀況有所復甦，但用鋼需求最大的建築業仍未有起色，無法提高大陸內需，因此過剩產能只能往國外倒，流入亞洲市場；今年大陸前九月鋼材出口量6,753萬噸，與去年全年的6,746萬噸相當，因此今年大陸鋼品外溢的狀況只會比去年更明顯，將對區域鋼價造成一定程度的衝擊。

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