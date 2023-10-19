飯店啖蟹商機 兩岸大閘蟹爭鮮

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搶攻秋日啖蟹商機，觀光飯店大閘蟹促銷戰開跑，也意外掀起兩岸大閘蟹的美味戰爭。為支持台灣在地產業，同時縮短食物里程，加上前二年大陸進口大閘蟹曾發生禁藥疑慮，今年台北文華東方酒店、W飯店與台北天成大飯店，紛紛採用台灣在地養殖大閘蟹攻堅。

另鑑於大陸大閘蟹在資深蟹饕心中已建立不可動搖美味印象，台北與台南香格里拉飯店與台北花園大酒店則分別引進陽澄湖與太湖大閘蟹以廣招徠。

台南遠東香格里拉飯店指出，進口大閘蟹必須在海關稽查7至10天，期間造成大閘蟹的傷亡，都會直接反映在進貨成本，造成單價相對上漲，整體進貨成本漲幅約35％。

台北文華東方酒店表示，今年酒店採購台灣大閘蟹的成本較2020及2021年高出5％至10％，為此今年大閘蟹售價亦上調5％至20％不等。

台北W飯店紫艷餐廳供應的大閘蟹是新北市三芝區大屯山下蟹蟹農場生態養殖的品種，每隻1,080元起。台北與台南遠東香格里拉飯店清蒸陽湖大閘蟹每隻1,680元＋10％，台南遠東香格里拉為促銷祭出公與母蟹各一隻2,888元＋10％。

台北天成大飯店也用台灣在地大閘蟹清蒸，單點每隻888元＋10％、兩隻優惠1,288元＋10％。

台灣外食餐飲市場的秋季品嘗大閘蟹熱潮始於2006年前後，由於兩岸經貿交流熱絡，觀光飯店透過海鮮進口商採購陽澄湖大閘蟹，藉此招徠食客，其後獨立餐廳跟進，形成品蟹、啖蟹熱潮，後又帶動賣場與超商（預購）跟進，市況相當熱絡。

隨疫後外食餐飲市場復甦，加上嗜吃大閘蟹的人口有一定市場胃納，今秋決定以大閘蟹攬客的觀光飯店增加，業者各以台蟹與陸蟹攻堅，兩岸大閘蟹在五星飯店爭鮮。