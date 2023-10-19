威力 期許為再生能源資安守護者

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在劇烈的全球氣候變遷與低碳轉型浪潮下，大數據和科技密集加速演進，使能源基礎設施變得更加複雜，也更容易成為潛在的資安攻擊目標。威力工業網絡公司（ORing Industrial Networking）參與10月18日於南港展館登場的國際能源週，提供「再生能源資安」與「節能減碳」新一代能源物聯網解決方案為參展主軸，期許以再生能源資安的守護者角色，助力本國發展綠能同時更國際化地與世界接軌。

威力工業董事長施作君表示，本展第一個主軸「再生能源資安」，主要以與全球資安領先大廠Fortinet合作整合的OT資安產品及OT智慧工廠與再生能源的資安解決方案為首，包含太陽能電廠、儲能案場、變電站與充電站，提供再生能源基礎建設做完整的資安防護。第二主軸「節能減碳」，展出ORing完整碳盤查、碳足跡、能源管理與智慧照明解決方案。

值得關注的是，ORing新一代工業網通產品包含電力交換機、POE電表交換機、5G AI閘道器等，皆符合最新IEC-62443資安規範與完成碳排查、碳足跡認證。新一代IEC-61850認證的電力網路交換機具新一代Zero packet loss HSR/PRP Redundant Ring功能及IEC-61850通訊協定處理最佳化，可建置最安全穩定的變電站電力通訊網路，ORing POE電表交換機具備創新用電計量功能，除供電外還可計算連接設備用電量與做最佳用電管理。ORing這次也展出跟Fortinet合作開發的EN50155鐵道認證防火牆，整合ORing鐵道POE交換機，可以提供on board鐵道最佳資安防護方案。

此外，ORing在國內外市場已贏得許多智慧路燈的成功案例，ORing Zhaga智慧燈控為全亞洲第一個通過Zhaga-D4i認證產品，新一代路燈智慧燈控更具備斷電保護告警、Modbus gateway等創新功能兼具智慧調光與節能功能，更加確保ORing智慧燈控市場的領先地位。

10月18日至20日歡迎蒞臨智慧能源週ORing展位（南港展館一館J0427A）參觀指導，10月20日與Fortinet於台北漢來大飯店舉辦再生能源資安研討會，歡迎報名：（02）2218-1066。