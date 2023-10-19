友達宇沛ACA平台 助攻企業淨零

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企業碳管理能力，意味著未來低碳轉型的競爭力。友達宇沛於10月18日至20日再度結合友達能源事業團隊，亮相2023 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週（南港展覽館1館J0918攤位），與產業先進交流擘劃企業最適宜的淨零排碳路徑，助力產業界落實節能減碳，共同推動低碳淨零環境永續發展目標。

友達宇沛以深厚廠房運轉經驗，建置「ACA碳管理平台（ACA Carbon Agent）」，以罕見具備跨區域多場域管理的碳管理平台工具，將目前已上市模組包括「組織型碳盤查」與「產品碳足跡」，從符合ISO國際與台灣環境部規範的方法，達成快速計算組織溫室氣體與產品及碳足跡，助企業快速整合內部資源與營運數據，並提高作業效率達50％以上，進而制定專屬淨零策略，以提升企業低碳永續的競爭力。

友達宇沛主張，企業邁向淨零的同時，必須將有限人力資源應用在更關鍵的碳決策上，透過ACA碳管理平台與豐富的節能工程導入經驗，可助企業建構邁向淨零的基礎能力。友達宇沛提供一站式服務方案，在碳盤查後，可再針對各項節能工程接續執行效益評估與設備建置，讓友達宇沛在2022年為客戶節能近2,662萬KWH，相當於節省碳排量約13,180公噸。

宇沛亦提供淨零建築解決方案，係採用「智能樓宇管理平台」的環境數據蒐集，透過智能化輔助分流、分析及碳排放轉換，以邁向淨零建築為目標的有效管理，以及市面上常見的FMCS廠務設備管理，掌握高耗能設備能源監控，使工程節能化，並與ACA碳管理平台相互串接，協助企業符合國際規範角度與即時監控，憑藉厚實的綠色製造實務經驗，友達宇沛服務客戶已囊括半導體廠、印刷電路板廠、晶圓廠與面板廠等電子電機製造業。