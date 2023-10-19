大葉高島屋 推周年慶加碼活動

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天氣漸冷，百貨周年慶買氣正持續熱燒中，29年天母元老百貨大葉高島屋2023周年慶傳捷報，國慶假期湧入近20萬人潮，是去年的2.2倍，不啻是為全新改裝後的大葉高島屋團隊注入一只強心針。自10月17日至24日，再推出PART II加碼活動，針對化妝品、內睡衣推出全卡友滿3,800元送價值400元點數與APP會員加碼送300元券，還有各樓面指定區域、全館滿額來店禮，以及12家銀行刷卡禮，最高回饋高達16％。

10月24日前於5樓DOZO Market舉行內睡衣特賣，各大知名品牌紛紛祭出買1送1、2件5折，日本家居用品生活雜貨大廠－艾美迪雅，也在此舉辦全台唯一一場絕版品特賣會，每件商品99元至299元之間。活動期間，逢周末假日還有北部百貨獨家的美人魚餵食秀表演，Mia C’bon周五、六、日全面9折外，更於10月21日安排青森縣長與青森蘋果小姐特地來台推廣土崎蘋果，加上大葉高島屋全館各專櫃祭出買1送1、5折至8折不等獨家折扣優惠，有望達成周年慶8億元目標，較去年成長3成佳績。

國門大開與氣溫驟降助攻，旅遊禦寒服飾大衣、保暖家電、保濕護膚保養品等備貨量齊全，不少人趁周年慶折扣最大期間購買高單價商品，因應換季汰舊換新、婚嫁與新居落成等需求，除溼機、電暖器、空氣清淨機銷量較去年成長1成。

APP會員於1樓名品珠寶區當日累積1萬元贈1千元券，或於2樓女裝區單筆滿3,800元贈百元券，憑大葉高島屋LINE券再享指定專櫃85折或現折100元等加碼優惠，預計整體業績成長近1至2成。活動期間APP會員於4樓食器／寢具區或5樓家電區，還可享當天單筆滿2萬5千元贈500元券，回饋省更多。