紡織所TITAS秀前瞻創新技術

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部10月17日於2023台北紡織展（2023 TITAS）科專成果主題館，發表了34項前瞻紡織技術，宣布全球五項創新紡織技術，展現經濟部近年來的科專成果豐碩。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，其中最令人矚目的是全球最輕薄柔軟的奈米纖維透氣防水膜－iS MORE，紡織綜合所積極投入透過特殊的奈米纖維化技術，把高級戶外服裝最常用的材料，做成如蜘蛛網結構般的奈米纖維膜，不僅具有優質的防水性，最大的特點是透氣性比市面上標竿產品提升2～3倍，成功解決防水布料無法同時兼具優異的防水性與透氣性之難題。

邱求慧指出，iS MORE使戶外防水外套更輕薄透氣，加上製造過程使用的是無毒環保的醇類溶劑，與現有使用含氟的防水透氣材料相比，更環保且對人體健康更無危害，這項技術將與國內機能性布料大廠且為國際品牌，例如：Nike、adidas、The North Face、patagonia等，供應者福懋公司，共同推動全球最透氣的防水外套，以搶攻全球戶外服飾市場。

經濟部產業技術司透過法人研發及補助業者，發展高門檻複合機能新纖維材料與紡織品，以開拓創新技術與國際市場。此外，近年來紡織創新研發科技屢獲國際獎項的肯定，也顯示出臺灣紡織產業的堅強實力，如連續在2021及2022年榮獲美國全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）與愛迪生發明獎（Edison Awards）的「紗線型RFID標籤」，以及今（2023）年甫獲得全球百大科技研發獎的「80℉恆溫微膠囊超細纖維皮革」，由此可見，傳統產業也可以藉由突破性的創新研發，在國際舞台上綻放光芒。（紡織綜合所廣告）