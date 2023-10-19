商研院與碳中和聯盟協會 簽MOU

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「碳焦慮，身處海外台商會比國內企業更焦慮。」碳中和科技聯盟協會會長許智豪點出，海外台商面對碳中和要求的無助與焦慮。許智豪觀察，在海外的台商，要等一位碳中和解決方案的顧問，至少要等九個月以上，很多台商為了因應客戶要求，病急亂投醫，漂綠或被詐騙情況時有所聞。

基於上述情況，商業發展研究院（CDRI）昨（18）日與碳中和科技聯盟協會、艾法諾國際股份有限公司共同簽署「合作備忘錄（MOU）」，未來將ESG相關知識引入東南亞台商。

三方未來合作範圍與項目，包括：1、共同規劃ESG國際證照課程（內容包括永續領袖、碳盤查、碳足跡、能源管理及CBAM歐盟碳邊境調整機制等）。2、海外當地廠商有關ESG相關諮詢服務。3、共同推動產業技術交流。4、共同推動ESG（Environmental, Social, Governance）具體行動。5、舉辦實務座談會、就業博覽會及其他活動或競賽。6、相關專業知識之諮詢、研究與訓練。7、相關研發能量及產業資源交流等相關議題之推動進行全方位合作。

商研院董事長許添財說明，為落實ESG永續治理，商研院自去（2022）年宣示啟動「ESG永續推動元年」，推動自身的減碳藍圖。同時，結合國內外機構合作資源，為中小企業提供「服務業ESG解決方案」服務。

此外，更於今年8月宣布開放一站式、一條龍服務《企業碳盤查DIY服務平台》，透過訂閱整合機制與運算加乘服務的智慧化、自主化、平台化、雲端化，以省錢省事的方式進行淨零轉型的基本功—碳盤查。

本次三方的合作將以院內推動ESG永續轉型方法，協助東南亞臺商合作事業快速精準發展。王建彬院長也表示，深信這次合作不僅能夠將商研院的專業能量帶到東南亞，也為臺商企業注入新的活力與競爭力。