德國漢諾威工業展 31日前報名享早鳥優惠

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2024德國漢諾威工業展將於2024年4月22日至26日於漢諾威展覽館舉行，早鳥優惠截止日為2023年10月31日，報名從速。

該展是全球歷史悠久、規模最大工業展，2023年共計4,000家參展廠商、吸引超過150國、13萬人次觀展，因持續展示最新技術及創新設備受業界矚目，為國際買主尋求新技術、產業趨勢、找尋解決方案的指標展會。

因應全球工業4.0趨勢，近年工業自動化帶動工業零組件需求增高。為協助我國業者拓展海外市場，經濟部國際貿易署委託外貿協會籌組參展團，將於「自動化解決方案」與「工業零組件解決方案」設立台灣館。展出項目涵蓋機器人、工業／流程自動化、倉儲物流自動化、馬達與驅動技術、感測器技術、線性傳動技術、液壓與氣壓傳動技術、工業零組件、鍛壓鑄造、金屬／塑膠／創新材料、工業5G、資安服務、資通訊等產品，現正熱烈徵集團員中。

該展作為業界公認最具指標性之工業展，現已有多家國際知名大廠報名參展，包括全球電機先驅、美國軟體大廠、國際各大企業信賴之雲端運算平臺、歐洲最大鋼鐵生產商、美國知名電機製造商、德國自動化系統商等，為我商與各產業領域建立橋梁、交流最新資訊之良機。詳細資訊可至報名網頁（events.taiwantrade.com/page/EBS/HM24）查詢。