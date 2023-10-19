農業機械暨資材展 20日嘉義起跑

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「農機新世代，農業大步行」，由台灣農機工業同業公會主辦的「2023第十七屆台灣國際農業機械暨資材展」，10月20日至23日在嘉義縣政府前廣場對面隆重登場，計有國內外近200多家業者參與展出，共700個攤位，規模相當盛大，展示最新的農業機具。身為主辦單位的理事長林瑞峰竭誠歡迎國人蒞臨展覽會場，一起為台灣的農業及農機發展加油打氣。

台灣農機工業同業公會現任理事長林瑞峰表示，本次展覽的各式農業機具，結合了智慧農業、節能減碳、省工省力…等概念，從手持型到大型農機具，都是目前最進步、最有效率的農業機具，展覽中特別規劃明道大學VR虛擬實境操作大型曳引機的體驗，讓學習更深入、更有趣，並特別邀請台灣國寶藝人黃西田於22日下午3點在活動舞台舉辦見面會。

林瑞峰表示，來自世界20多個國家高知名度的品牌參與展示，是本屆展覽的一大亮點，提供了國內農機業與國際業者一個絕佳的交流平台。

林瑞峰所領導的谷林科技，是一家專注曳引機相關農業機具研發與製造的公司，市占率高達85％。谷林這次展覽展出了「交叉式割耙、真空播種機、側移式割草機（1.8米）、三截式割草機、迴轉粉碎機（2.8米）、手推式蔬菜種籽播種機、漏斗型施肥桶（白鐵小孔）」等先進設備與零組件。此外，並首度展出台灣第一部420匹馬力的曳引機。

投入農機產業有50年資歷的林瑞峰，對台灣農機產業發展深具使命感。他說，台灣農業朝向智慧化、自動化、省工省力已是必然趨勢，他特別感謝政府近年用政策鼓勵及支持農業發展，也期許政府繼續支持農業及農機產業發展。

林瑞峰指出，台灣農機產業市場規模不大，因此他將攜手國內同業一起開拓國際市場、提升台灣農機品牌知名度，讓台灣農機在國際舞台占有一席之地。