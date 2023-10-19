澄交生技 致力抗性澱粉包埋技術

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位於台南的澄交生技於2019年成立，公司總部設於南科育成中心內，多年來積極透過農業可利用資源開發保健食品機能性原料，目前已成功開發出香蕉抗性澱粉、香蕉皮精華粉、扁實檸檬濃縮精華粉、魚鱗鈣、草莓葉萃取物等原料用於保健食品及保養品的產品開發。

澄交生技2020年獲得國發基金天使投資，並於2022年登錄創櫃版，核心技術為萃取綠香蕉中的抗性澱粉成份，並制定不同規格的抗性澱粉應用於保健食品和口服新藥的開發，在保健食品的應用上，則以專屬的益生菌包埋搭配開發機能性原料作為設計的主軸。執行長陳志銘表示，目前該技術亦已應用於新藥開發上，例如口服肝癌疫苗、微菌叢移植口服劑型，其目前所開發的草莓葉萃取物已在SBIR計畫支持下完成化妝品原料開發且經人體臨床試驗，證實在抑制黑色素生成、保濕與皮膚緊緻度上皆有其功效。

陳志銘認為，坊間目前尚無以抗性澱粉包埋益生菌的保健食品，添加大量抗性澱粉的保健食品亦屈指可數，抗性澱粉除提供胃酸、膽鹽、消化酵素的隔絕效果以外，亦能提供「外源」腸道菌的養分，使外源的腸道菌存活性更高，提高定殖效果。

而綠香蕉是所有蔬果中抗性澱粉含量最多物種，台灣昔有香蕉王國之稱，善用此優勢是公司開發香蕉抗性澱粉的初衷，藉由抗性澱粉具「抗」胃酸、膽鹽與消化酵素分解的特性，開發專屬的抗性澱粉包埋技術，並制定不同的抗性澱粉規格，應用於新藥與保健食品的開發。