遊香茶業梨山茶 打響南台灣口碑

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今年9月8日工商時報主辦，在大台南會展中心展出的台南品味周茶、酒、咖啡、珠寶與家具，吸引遠在梨山的遊香茶業負責人汪佐韓報名參展，並帶來真正梨山茶饗宴愛茶人士，除了吸引許多愛喝高山茶人士青睞之外，也正式在南部市場插旗闖出名號。

遊香茶業在梨山地區擁有2甲多的茶園，一年僅有春茶、秋茶與冬茶三季的採收，由於梨山海拔高，早晚溫差大，所以茶葉較為厚實青翠，果膠比較重，以剛結束的冬茶來說每壺都可沖泡個七、八次，而且香氣足韻味更是豐厚，真正愛好高山茶的人相信都瞭解個中味道，加上遊香茶業除了自有茶園之外更是搭配有固定人工採茶班底，完全以人工採茶與手工製作，多年來在製程與品質的堅持下，逐步打造出獨創一格的茶香文化，無論香氣十足的春茶、高CP值務實的秋茶或是喉韻十足的冬茶，完全都是實打實的正宗梨山茶葉製作而成，而且都是直接在梨山製作包裝完成，絕對是品相氣味十足的梨山茶。

經年在梨山茶園工作的汪佐韓表示，因為梨山茶葉一年僅採收三次，雖然成本比較高，但是經由天然氣候種植而出的茶葉卻是擁有獨特的梨山香氣，再經由人工採摘與手工作業，讓許多買過、喝過的客戶讚不絕口，並成為忠實的老客戶，而且幾乎都是一通知茶葉製成即下單，因此茶葉幾乎8、9成都被老客戶訂走了。

今年為與同業到南部開拓市場，特別留了一些春茶與秋茶到展場銷售，許多品茶人士到攤位試喝後都相當驚豔，也讓真正梨山產出的高山茶透過展出結交更多新朋友，並讓更多人品嘗台灣梨山茶的獨到茶香與韻味。