台郡 溢價近30％公開收購宏觀

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軟板大廠台郡（6269）18日宣布，將以每股170元、溢價29.28％，公開收購IC設計廠宏觀微電子（6568）近30％股權，以收購價計算，整體收購規模上看15.67億元，若該收購案順利成就，台郡可望成為宏觀第一大股東，不排除進入宏觀董事會，爭取董事席次。

據了解，此為合意收購，宏觀大股東已知悉台郡公開收購計畫，由於宏觀擁有高頻高速、光通訊領域IC技術，可將晶片打在台郡的軟板上，雙方有合作空間；宏觀於2021年改選董事，下一屆董事改選落在2024年，若這項公開收購案順利成就，宏觀不排除提前召開股東臨時會，台郡可望入主。

台郡一旦成功收購宏觀後，持股將遙遙領先董事長兼總經理林坤禧及董事孫德風4.36％及3.81％二大原始股東。

台郡指出，本次公開收購取得宏觀公司普通股股份之目的，主要為提供市場完整模組化的全方位解決方案，以及加速節能減碳，所進行的策略性合作投資，並且藉此展開傳輸技術的整合布局。

本次公開收購期間為2023年10月20日至11月16日止，預定最高收購數量為922.19萬股，約當30％股權，最低收購數量為307.3萬股，約當10％股權，若收購股數達最低收購股數，此公開收購案即為成就，以宏觀十個交易日均價計算，收購價格相當於溢價29.28％，而以收購股數上限計算，此案收購規模最高上看15.67億元。

宏觀為無線射頻晶片領導廠商，專注於Tuner TV通訊晶片、並積極開發高速光通訊晶片，車用領域之無線射頻晶片、高度整合物聯網晶片。產品應用於人工智慧物聯網、光纖通訊、衛星、機上盒、電視接收等。宏觀財報表現亦穩健，去年每股稅後純益達4.05元，過去十年中，EPS介於4.05元至10.56元，股利政策亦穩健。