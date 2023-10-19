宏碁資訊 深耕企業用生成式AI

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宏碁資訊近六季財報

宏碁資訊（6811）總經理周幸蓉18日指出，迎接生成式AI時代，宏碁資訊要成為企業進軍生成式AI市場的加速器；宏碁資訊表示，第四季將有審計部及台新銀行兩家客戶業績可認列，正在POC（概念驗證）客戶已有兩位數，粗估生成式AI對業績貢獻的成熟時間點，約落在2024年底或2025年初。

宏碁資訊18日舉辦AI研討會，並獲得成功案例客戶為其站台。周幸蓉強調，以審計部為例，此為智慧政府的一環，宏碁資訊協助其將累積數十年海量資料、審計文件，以微軟Azure Open AI技術，進行數據貼標、清理、辨識及建立訓練模型。結果顯示，過去需要耗時多日才能整理出來的數據，透過AI，可迅速產出摘要，不但減輕審計負擔，還可快速回應公務及民意機關的需求。

台新銀行則是運用生成式AI打造虛擬理專，以因應前端理專人才不足，由AI先分析客戶的需求，再轉介到真人理專為其服務。

宏碁資訊表示，AI商業模式包括有前置及顧問費用、訓練、雲端（或模型）使用費用，以及後續優化、擴增專案及維運等收入。但財務長鄭和星表示，目前AI等相關業務都還處於前期投資期間。

不過，周幸蓉表示，有別於雲端時代需要一一向客戶解說和遊說，現在多半是企業客戶主動來洽詢生成式AI相關應用商機。未來看好應用，包括客服、營運及程式優化等等。而產業方面則認為政府部門、金融產業、製造業、智造醫療等最有機會。

宏碁資訊9月營收7.08億元、年增6.06％；第三季營收17.51億元、季減22.8％、年減5.35％；宏碁資訊累計前三季營收58.32億元、年增5.33％。