紡織展助攻 相關類股嗨翻

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紡織相關類股表現

美國計劃擴大禁止向大陸出口由半導體大廠輝達設計的先進人工智慧晶片，致台股18日AI族群賣壓湧現，加權指數下跌201點收16,440點，盤面上以紡織、汽車類股較為抗跌。

尤其近期因台北紡織展開展，各家紡織大廠董座都預期「明年會比今年好」，加上美國最新零售數據表現強勁，民生消費後續看俏，法人分析台股避險情緒增溫，後市可持續觀察具基本面題材且股價低基期的傳產紡織股。

紡織展開展本周17日開展，受到展覽登場激勵，紡織類股指數18日上漲0.28％，站上600點收602.24點，高於月、季線，且來到波段新高位置；其中紡織股王儒鴻漲幅為1.9％。法人表示，隨兩大主要客戶庫存調整完成後，儒鴻2024年營運將重返雙位數成長，另聚陽漲0.82％，台南企業漲6.88％，集盛、年興、東隆興等漲幅也有2％～3％。

儒鴻目前對景氣看法有比較樂觀正向，訂單能見度穩健回升，來到2024年第二季，但還是沒辦法回到先前的能見度九個月、一年的水準，但已有復甦。

惟儒鴻、聚陽、廣越等成衣業者表示，儘管目前訂單能見度可看到2024年首季，但何時才能見到真正恢復成長，還得視2023年耶誕假期銷售狀況而定，仍要關注原油與原物料價格的變化。

台新投顧副總經理黃文清表示，近期台股受到AI股跌價以及以巴的戰爭影響下，短期確實壓力大，但也因為之前漲多回檔，未來中長期有機會回升，投資人可觀察營收表現不錯的AI股，建議可觀察19日台積電的法說會，對於2024年電子股的走勢會更為明朗。