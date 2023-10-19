籌碼K線 揭Q3成交量、漲幅排名

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2023年Q3漲幅最多Top10

CMoney指出，加權股價指數由7月底17,145.43點一路往下滑，美國聯準會（Fed）自7月以來維持聯邦基金利率（Fed Funds）在5.25％～5.50％的水平，11月可能再度升息、投資人應留意市場行情震盪。

籌碼K線為擁有最全面的股市資訊，且特別盤點第三季度的個股數據，包括漲跌幅度排名及成交金額排名前十等重要資訊，這些數據可提供投資人在第四季擬定投資決策的參考依據。

回顧第三季過去三個月的市場表現，台股市場經歷第二季強勢上漲後的回檔；電子和金融相關股票持續回溫，根據籌碼K線的數據顯示，金融－金控的產業第三季營收成長最高，成長48.66％，金融－證券的產業次之，成長31.7％，再來則是電子中游－光學鏡片的產業成長28.56％。

第三季成交金額TOP 10的股票，廣達及緯創居前兩大，接下來依序是台積電、技嘉、光寶科、智原、緯穎、創意、世芯-KY、奇鋐等。

第三季漲幅最多的Top10，前兩名分別為定穎投控和科嶠，兩個皆是專業的印刷電路板（PCB）製造商，皆受益於電動車產業持續成長的趨勢。其他依序為天揚、同泰、新門、矽統、迎廣、材料-KY、天鈺、富旺，從成交金額來看，電子相關股票居多且部分資金流動到電動車相關概念股，可持續留意趨勢變化。

籌碼K線根據用戶數據，揭密投資人都在買什麼；籌碼K線根據80萬人的用戶數據，揭示投資人最關注的十檔股票，緯創位居於首位，投資人查詢的次數高達18萬次，其次則是廣達，有12萬多的查詢次數，第二季查尋次數最多的台積電這次則約11萬次位居第三。接下來依序是長榮、英業達、鴻海、技嘉、陽明、欣興、光寶科。電子股依舊是投資人最關注的產業類型。

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