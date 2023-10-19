國際利空衝擊 16檔AI股慘淡

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16檔AI概念

AI概念股18日慘綠，主要受美國晶片輸中禁令影響，輝達（NVIDIA）領跌下挫，以及以巴衝突擴大、美債殖利率再升等因素，盤面上16檔AI股包括台燿（6274）、勤誠（8210）等本周以來跌幅慘重。

新光投信董事長劉坤錫表示，AI概念股18日表現不好，大體上有三大因素，一是美國零售數據公布，消費力道超乎預期，顯示美國經濟依舊強勁，十年期美債殖利率走高超越4.8％水位，對AI類股影響較大。從過去一段時間的經驗來看，只要Fed升息機率提升，對利率較敏感的AI股就會下跌。

二是以巴戰爭擴大影響，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的衝突升高，17日位於加薩的一家醫院遭到飛彈攻擊，據悉造成約500人死亡，國際油價、金價大漲，美股指數期貨小跌。

三是美國政府頒布對晶片輸出中國禁令，輝達17日收盤跌較重，讓台股AI概念也跟著下殺。整體來看，AI類股第四季偏保守看待營運，黃仁勳這次來台雖引起國內話題，但資本市場將焦點轉向國際大型事件的影響。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，大盤還在區間整理中，雙十連假前一度跌到16,200多點，但國慶後又反彈突破季線，惟目前季線還在下彎，雖距萬七以上高點近，以前幾天成交量來看應是衝不破，預期在16,000～17,000點間作區間整理。

AI概念股18日主要受到輝達晶片的禁令影響而下挫，包括台積電、其他AI指標股都跌，但整體指數還是在這區間做震盪；過去還有一個統計，選前兩個月基本上台股的盤勢，有67％機率上漲，以這角度觀察，即使拉回震盪區間的低點，還是可以做逢低布局。