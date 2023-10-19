＊除權息：上曜、台灣銘板、奈米醫材、元大高股息 等
＊國內外法說會：台積電、力積電、鴻海、大地-KY 、士電、萬海、工信
＊注意股票：倫飛、智原、通嘉、訊芯-KY、緯穎、芯鼎、易威、笙泉、海德威、宇環、旭品、兆利等
＊處置股票：倫飛、弘煜科、京晨科
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：倫飛、偉全、巨有科技
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：全家
＊暫停融券賣出：遠雄港
＊恢復融券賣出：上曜、達欣工、奈米醫材
＊新股買賣：達發科技
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＊處置股票：倫飛、弘煜科、京晨科
＊降低融資比率1成及提高融券保證金1成：倫飛、偉全、巨有科技
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